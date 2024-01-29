Президент Аргентины пообещал сдержать обещание встряхнуть экономику

Президент Милей: ущерб экономике не помешает выполнить предвыборные обещания

Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал исполнить предвыборные обещания и встряхнуть экономику страны, несмотря на возможный ущерб от реформ. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

Ранее Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Первое голосование в парламенте по этим мерам должно пройти на следующей неделе, однако часть реформ вызывает дискуссии. По словам нового главы государства, урон, который его предложения могут нанести в краткосрочной перспективе, не помешает ему их воплотить.

«Нет никакого плана Б. Здесь нет места для чувств или эмоций. Я не могу позволить себе такую роскошь. 47 миллионов человек ждут ответов», — заявил Милей.

Президент выразил уверенность в том, что конгресс одобрит его реформы, а те политики, кто выступит против, заплатят за это на промежуточных выборах в 2025 году.

«Мы разоблачим их перед обществом, покажем их как врагов свободного общества, врагов прогресса», — пообещал он.

Согласно данным статистического агентства страны, по итогам 2023 года инфляция в Аргентине достигла 211,4 процента, это худший результат более чем за 30 лет. Только в декабре потребительские цены выросли на 25,5 процента. По словам директора консалтинговой компании FMyA Фернандо Марулла, за месяц покупательная способность аргентинцев снизилась на 10 процентов, а продажи упали на 13,7 процента.

Милей пришел к власти на фоне провалов предыдущего руководства страны и неверия избирателей привычным партиям. Он вступил в должность главы государства в декабре. Его программа призвана либерализовать экономику страны, при этом политик заранее предупреждал, что для выхода из многолетнего кризиса гражданам придется пережить месяцы боли. Среди его предложений — сокращение числа министерств вдвое, снижение энергетических и транспортных субсидий и заморозка всех инфраструктурных проектов, над которыми еще не начали работать.