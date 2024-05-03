Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:39, 3 мая 2024Экономика

Самолет проехался по КАД и попал на видео

Самолет без крыльев проехался по КАД

Самолет без крыльев и хвоста проехал по Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга. Видео с ним попало в сеть, его опубликовал Telegram-канал Mash.

Воздушное судно Як-42Д без крыльев и хвоста заметили на дороге в районе проспекта Культуры в ночь со 2 на 3 мая. Самолет принадлежит компании «Газпром авиа». Очевидцы сообщили, что судно приехало в Санкт-Петербург из Москвы, где его заметили 29 апреля на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

Ранее в Петрозаводске снегоуборочный трактор убрал скопившийся на дороге снег вместе с асфальтом. Инцидент в российском городе сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      В России осудили на 18 лет гражданина Украины за участие в «Азове»

      В ВСУ рассказали о возможном применении американских истребителей

      Николай Дроздов поедет на Дальний Восток ради своего леопарда

      Ивлеева рассказала о помощи песен Пугачевой в период «отмены»

      В России объяснили отказ Швеции провести расследование по «Северным потокам»

      Губерниев подшутил над отказавшимся ехать на Олимпиаду российскими пловцами

      В Москве объявили погодную опасность из-за заморозков

      Раскрыты сроки появления на iPad альтернативных приложений

      Военный суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше