Самолет проехался по КАД и попал на видео

Самолет без крыльев проехался по КАД

Самолет без крыльев и хвоста проехал по Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга. Видео с ним попало в сеть, его опубликовал Telegram-канал Mash.

Воздушное судно Як-42Д без крыльев и хвоста заметили на дороге в районе проспекта Культуры в ночь со 2 на 3 мая. Самолет принадлежит компании «Газпром авиа». Очевидцы сообщили, что судно приехало в Санкт-Петербург из Москвы, где его заметили 29 апреля на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

Ранее в Петрозаводске снегоуборочный трактор убрал скопившийся на дороге снег вместе с асфальтом. Инцидент в российском городе сняли на видео.