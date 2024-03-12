Снег в российском городе убрали с дороги вместе с асфальтом

В Петрозаводске трактор убрал снег с дороги вместе с асфальтом

В Петрозаводске снегоуборочный трактор убрал скопившиеся осадки с дороги вместе с асфальтом. Видео опубликовали в сообществе «Живой Петрозаводск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел недалеко от дома № 42 на улице Правды. На кадрах видно, как трактор спускается прямо по лестнице на улице российского города. По словам жителей, таким образом техника уничтожает асфальт.

«Так портят во всем городе. Снег чистят вместе с асфальтом, как говорится. Бордюры вывернуты, асфальт расчесан. Все в ажуре», — заявил один из горожан в комментариях под публикацией. Некоторые петрозаводчане отметили, что лестница давно была в таком состоянии, а проехавший по ней трактор только усугубил ситуацию с дорожным покрытием.

Ранее в России предложили увеличить штрафы за плохое состояние дорог. Авторы инициативы хотят увеличить взыскание до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 600 тысяч рублей для юрлиц.