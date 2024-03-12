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15:42, 12 марта 2024Среда обитания

Штрафы за плохое состояние дорог в России захотели удвоить

«Известия»: в Госдуме захотели удвоить штрафы за плохое состояние дорог в России

Фото: Unsplash

В Государственной думе захотели вдвое увеличить штрафы за плохое состояние дорог в России. Об этом сообщают «Известия».

По информации источника, поправки в Кодекс об административных правонарушениях собираются внести в Госдуму во вторник, 12 марта. Депутаты предложили увеличить сумму наказания до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 600 тысяч рублей для юрлиц. Кроме того, если из-за плачевного состояния трассы пострадали люди, штраф для дорожников составит до миллиона рублей.

Авторы инициативы надеются за счет ужесточения санкций повлиять на растущее количество аварий на дорогах. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за период с января по сентябрь прошлого года число ДТП с пострадавшими в стране выросло на 4,3 процента. Общее число аварий за указанный период составило 96,7 тысячи: жертвами происшествий на дорогах стали 10,3 тысячи человек (плюс 1,6 процента), ранения получили 121,5 тысячи человек (плюс 4,3 процента).

В феврале глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль назвал состояние большинства федеральных трасс в России ужасным.

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      Полина Кислицына
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