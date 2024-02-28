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15:44, 28 февраля 2024Среда обитания

Эксперт назвал состояние большинства федеральных трасс в России ужасным

Эксперт Крохмаль: отличное качество трасс наблюдается лишь на южном направлении

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Состояние большинства федеральных трасс в России является ужасным, заявил глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с «Радиоточкой НСН».

По словам эксперта, отличное качество дорог наблюдается лишь на стратегическом направлении. «Это направление южное: Краснодарский край и далее на Крымский мост. Сейчас делается трасса М-12 "Москва-Нижний-Новгород-Казань" — и все! Остальные федеральные трассы только на бумаге федеральные. Там ситуация действительно ужасная. Автомобили бьются каждую минуту», — посетовал Крохмаль. Он подчеркнул, что эту проблему нужно решать кардинальным образом и предложил сделать так, чтобы при наступлении страхового случая выплаты осуществляла компания-владелец дороги.

В январе стало известно, что правительство отложило строительство ряда крупных федеральных трасс.

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      Полина Кислицына
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