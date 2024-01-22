Кабмин отложил строительство ряда крупных федеральных трасс

«Ъ»: кабмин перенес завершение строительства ряда федеральных трасс

Правительство РФ перенесло завершение строительства ряда крупных федеральных трасс на более поздние сроки. Об этом со ссылкой на план дорожной деятельности на 2024–2028 годы сообщает «Коммерсант» «Ъ».

Речь идет о дорогах на территории Московской, Ленинградской, Пензенской областей, а также Северной Осетии. Так, окончание строительства нового участка трассы М-5 «Урал» в Подмосковье от Ульянино до Непецино было отложено с 2024 на 2026 год, а участка в обход поселка Октябрьский — с 2024 на 2025. Аналогичная ситуация обстоит с дорогой М-8 на участке от 35-го до 47-го километра после Пушкино — сроки завершения данного проекта передвинули с 2026-го на 2028-й. Что касается Ленинградской области, то там ввод участка от 100-го до 134-го километра после реконструкции трассы А-181 перенесли с 2024-го на 2026-й, а реконструкцию Санкт-Петербургского южного полукольца на участке от 64-го до 106-го километра — с 2025-го на 2027-й.

В Пензенской области строительства обхода Спасска в составе трассы М-5 собираются завершить не в текущем году, а в 2025-м. В Северной Осетии открытия участков обхода Владикавказа в составе Р-217 передвинули с 2024-го на 2026-й.

При этом часть проектов планируют завершить раньше предполагаемого срока. Например, срок ввода северного обхода Астрахани в составе Р-22 кабмин перенес с 2029 на 2028 год. Помимо этого, достроить на год раньше планируют обход поселка Сокуры в составе дороги Р-239 в Татарстане — в 2026-м вместо 2026-го. В список таких проектов вошла и поэтапная реконструкция и строительство новых направлений Рублево-Успенского шоссе — завершение его реализации перенесли с 2024–2028 годов на 2024–2027 годы.

В конце декабря президент России Владимир Путин заявлял, что работы по реконструкции дорог в России идут опережающими темпами. Глава государства также выразил надежду, что в 2024 году будет отремонтировано 85 процентов дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, причем планы по дорожному строительству будут выполнены досрочно.