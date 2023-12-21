Путин рассказал о темпах ремонта дорог в России

Путин назвал опережающими темпы дорожного строительства в России

Работы по реконструкции дорог в России идут с опережением графика. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент страны Владимир Путин.

По данным на 1 декабря, отремонтировано 83 процента дорожной сети в крупнейших городских агломерациях. Глава государства выразил надежду, что в 2024 году показатель составит 85 процентов и планы по дорожному строительству будут выполнены досрочно.

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» началась в 2019 году. Согласно планам, к 2030 году в 105 агломерациях доля качественных дорог должна вырасти с 42 до 85 процентов, а доля дорог регионального значения — с 43,1 до 60 процентов за тот же период.

Ранее помощник президента Игорь Левитин рассказал об ухудшении состояния федеральной дорожной сети. За последние три года доля качественных автотрасс снизилась с 85 процентов до 73. По словам Левитина, дороги, которые можно отремонтировать быстро и недорого, закончились.