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14:13, 16 ноября 2023Среда обитания

В России закончились дороги для быстрого и недорогого ремонта

Помощник президента Левитин отметил ухудшение состояния дорог в России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Помощник президента России Игорь Левитин вчера ухудшение состояния федеральной дорожной сети за последние три года. Об этом он сказал во время дискуссии «Россия-2035: к новой экономике транспорта» в рамках «Транспортной недели» в Москве, сообщает «Коммерсантъ».

В целом, по словам Левитина, за последние три года в стране было построено семь тысяч километров федеральных дорог. Такой показатель он назвал хорошим результатом, но одновременно выразил озабоченность тем, что идет снижение уровень содержания федеральных трасс. Он привел данные, которые свидетельствуют, что в 2020 году 85 процентов федеральных дорог было в нормативном состоянии, а в 2023 году показатель упал до 73 процентов. Кроме того, по словам помощника президента, проблемы наблюдаются и в региональной сети.

Левитина поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов, он предположил, что на ремонт может потребоваться дополнительное финасирование. «Сейчас, грубо говоря, дороги, которые можно отремонтировать быстро и недорого, закончились. Каждый следующий участок выходит дороже», — прокомментировал он.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что развитие дорожной сети важно для страны. Он напомнил, что в 2022 году несмотря на санкционные меры был установлен рекорд — никогда за время существования России не было построено и обновлено такого количества дорог — 22 тысячи километров.

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      Платон Щукин
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