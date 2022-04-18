На инициативу Путина дополнительно потратят 120 миллиардов рублей

В России выделят 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог в регионах

В России потратят сотни миллиардов рублей на инициативу президента Владимира Путина по улучшению дорог в регионах. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Правительство решило направить дополнительные 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт проезжей части в агломерациях в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Хуснуллин уточнил, что средства начнут доводить до регионов на текущей неделе после окончательного утверждения документа.

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» началась в 2019 году. Согласно планам, к 2030 году в 105 агломерациях доля качественных дорог должна вырасти с 42 до 85 процентов, а доля дорог регионального значения — с 43,1 до 60 процентов за тот же период.

По данному проекту также отремонтируют 23 моста в Татарстане, 19 из которых введут в эксплуатацию в 2022 году. Будут выполнены работы по замене поврежденных железобетонных и стальных конструкций, укреплению опор и устройству асфальтобетонного покрытия. На реализацию планов выделят 1,8 миллиарда рублей.

