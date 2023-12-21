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16:36, 21 декабря 2023Среда обитания

Путин открыл мегатрассу до Казани. Сколько будет стоить проезд по М-12?

Президент России Путин запустил движение по трассе М-12 до Казани
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В четверг, 21 декабря, состоялось открытие скоростной автомобильной дороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, выступивший с речью по видеосвязи. Глава государства поблагодарил всех специалистов, участвовавших в строительстве магистрали, в особенности отметив высокий темп работы.

Трассу М-12 построили с опережением сроков

Я благодарю всех специалистов, рабочих, инженеров, проектировщиков, которые участвовали в строительстве этой значимой транспортной магистрали. Благодарю вас за огромный труд, за высокий темп работы. И, конечно, за завершение стройки с серьезным опережением графика

Владимир Путинпрезидент России

По словам Путина, М-12 была построена за три года — ранее инфраструктурные объекты подобного масштаба и сложности еще ни разу не удавалось реализовать за такой короткий срок. Президент отметил, что проект является отличным примером и ориентиром на будущее, который доказывает, что Россия имеет возможность строить «качественно, быстрее и больше». Причем речь идет не только о дорогах, но и о жилье, социальных и промышленных проектах. Путин заявил, что к развитию готовы как стройкомплексы, так и смежные отрасли.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Глава государства считает, что появление новой дороги сделает поездки по соответствующему направлению удобнее и безопаснее. Кроме того, М-12 поможет повысить объемы и эффективность грузоперевозок. Вице-премьер Марат Хуснуллин добавил, что строительство магистрали дало «мощнейший стимул» развитию жилья, промышленности и других транспортных проектов в стране. Он отдельно поблагодарил президента за поддержку.

Чтобы добраться от Москвы до Казани, потребуется
6,5
часа

Известно, что М-12 «Восток» проходит по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Общая протяженность магистрали составляет 811 километров, из которых 47,52 километра приходятся на платную дорогу. По трассе разрешено передвигаться со скоростью 110 километров в час, однако на некоторых участках — до 120–140 километров в час. Благодаря дороге водители смогут добраться от Москвы до Казани за 6,5 часа.

Проезд по новой магистрали обойдется более чем в четыре тысячи рублей

За неделю до открытия скоростной магистрали госкомпания «Автодор», которая руководила проектом М-12, раскрыла стоимость проезда по платным участкам. Так, водителям легковых автомобилей поездка от российской столицы до Казани обойдется в 4481 рубль, а от Нижнего Новгорода до Казани — около 1,6 тысячи рублей. Для грузового транспорта, выдвигающегося из Нижнего Новгорода, проезд будет стоить почти 3,4 тысячи рублей.

На поездку по М-12 можно получить скидку до
15 %

В пресс-службе «Автодора» отметили, что у владельцев авто есть возможность получить скидку. Для этого нужно быть участником программы лояльности, которая позволяет копить баллы за поездки по платным участкам дорог компании. Дисконт может составить до 15 процентов — в таком случае водителю легковой машины можно будет заплатить за поездку от Москвы до Казани 3809 рублей.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президенту сообщили, что стоимость проезда по трассе М-12 выросла до шести тысяч рублей, после чего Путин пообещал проверить ситуацию с тарифами на новой магистрали. По его словам, есть вероятность, что не на всех участках дороги установлена одинаковая стоимость.

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      Александра Качан
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