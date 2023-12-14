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15:27, 14 декабря 2023Среда обитания

Путин пообещал проверить ситуацию с тарифами на трассе М-12

Владимир Путин пообещал проверить рост тарифов на платные дороги
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал проверить ситуацию с высокими тарифами на платных дорогах. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

В ходе прямой линии президенту сообщили, что стоимость проезда по трассе М-12 МоскваКазань выросла до шести тысяч рублей.

«Ну, может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Потому что я знаю, что цифра должна быть 4-4,5 тысячи рублей. Я проверю», — пообещал президент.

По словам зампредседателя правления «Автодора» Константина Макиева, повышение стоимости проезда по платным автодорогам в России будет точечным. На подавляющем количестве участков тарифы не изменятся — в основном, подорожание коснется новых автодорог, подчеркивал он летом.

Ранее в Минтрансе пояснили, что решение о повышении стоимости проезда по платным дорогам принимает собственник трассы. В ведомстве подчеркнули, что мера не будет действовать автоматически для всех платных дорог, даже если одобрят соответствующий проект постановления. При этом владелец дороги имеет право повысить тариф.

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