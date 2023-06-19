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15:02, 19 июня 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о подорожании проезда по платным дорогам

«Автодор»: повышение стоимости проезда по платным дорогам в 2023 году будет точечным

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Повышение стоимости проезда по платным автодорогам в России в 2023 году будет точечным. Об этом рассказал зампредседателя правления «Автодора» Константин Макиев, передает ТАСС.

По словам замглавы госкомпании, тарифы не изменятся на подавляющем большинстве участков. «Это коснется в основном новых автомобильных дорог. Но существенных изменений не ожидается в рамках текущей тарифной политики», — заявил Макиев и уточнил, что окончательное решение по этому вопросу собираются принять в июле.

Ранее в Минтрансе пояснили, что решение о повышении стоимости проезда по платным дорогам принимает собственник трассы. В ведомстве подчеркнули, что мера не будет действовать автоматически для всех платных дорог, даже если одобрят соответствующий проект постановления. При этом владелец дороги имеет право повысить тариф.

В июне глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что обход Твери на трассе М-11 МоскваСанкт-Петербург («Нева») частично откроют летом 2023 года. По словам руководителя организации, полностью новый участок объездной дороги откроют через год, летом 2024-го.

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    Нина Ташевская
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