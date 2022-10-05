Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Власти ответили на вопрос о подорожании проезда по платным дорогам

Минтранс: решение о повышении стоимости проезда по платной дороге принимает собственник

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минтранс ответил на вопрос о повышении стоимости проезда по платным дорогам в России. По словам властей, предложение не относится ко всем трассам, а окончательное решение остается за собственником дороги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление ведомства.

В Минтрансе уточнили, что мера не будет действовать автоматически для всех платных дорог, даже если проект постановления одобрят. При этом владелец дороги имеет право повысить тариф, однако не обязан это делать.

«Подчеркнем, что принятие постановления не будет означать автоматический рост тарифов на проезд по всем автодорогам. Он может коснуться лишь отдельных участков или искусственных дорожных сооружений», — объяснили в ведомстве.

О предложении повысить стоимость проезда стало известно ранее. Власти захотели поднять цены на проезд для легкового автомобиля с трех рублей до пяти рублей за километр. Одной из причин повышения цены проезда назвали увеличение фактической стоимости дорог.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Выпущенная ракета Южной Кореи упала на полигоне во время учений США
Москвичка раскрыла отношение жителей столицы к уборщицам
Россиянка сняла редкое природное явление в виде призрака в горах Сочи
Экс-глава Новосибирского облсуда получила условный срок за превышение полномочий
В российский военкомат поступило сообщение о минировании
Аналитики спрогнозировали будущее складных телефонов
Невеста обвинила подругу в порче свадебных фото из-за ее роста
МИД России прокомментировал слова Илона Маска
Стало известно о любви принцессы Дианы к борщу с необычной добавкой
Еще одна сфера попросила об отсрочке для сотрудников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.