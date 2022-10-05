Власти ответили на вопрос о подорожании проезда по платным дорогам

Минтранс: решение о повышении стоимости проезда по платной дороге принимает собственник

Минтранс ответил на вопрос о повышении стоимости проезда по платным дорогам в России. По словам властей, предложение не относится ко всем трассам, а окончательное решение остается за собственником дороги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление ведомства.

В Минтрансе уточнили, что мера не будет действовать автоматически для всех платных дорог, даже если проект постановления одобрят. При этом владелец дороги имеет право повысить тариф, однако не обязан это делать.

«Подчеркнем, что принятие постановления не будет означать автоматический рост тарифов на проезд по всем автодорогам. Он может коснуться лишь отдельных участков или искусственных дорожных сооружений», — объяснили в ведомстве.

О предложении повысить стоимость проезда стало известно ранее. Власти захотели поднять цены на проезд для легкового автомобиля с трех рублей до пяти рублей за километр. Одной из причин повышения цены проезда назвали увеличение фактической стоимости дорог.