Проезд по платным дорогам в России захотели сделать дороже
Минтранс России предложил сделать проезд по платным дорогам дороже. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект постановления ведомства.
Власти захотели поднять цены на проезд для легкового автомобиля с трех рублей до пяти рублей за километр. В случае принятия нововведения водители грузовиков будут платить за километр 14,25 рубля.
Одной из причин повышения цены проезда назвали увеличение фактической стоимости дорог. С начала 2021 года она поднялась на 12 процентов. Трассы стало дороже ремонтировать, повысилась стоимость долгового финансирования. По данным Минтранса, повышение цен поспособствует привлечению внебюджетного финансирования и ускорит ремонт дорог, что улучшит мобильность населения.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением снизить на 50 процентов тарифы проезда по платным дорогам в новогодние праздники. В письме на имя главы Минтранса он отметил, что в течение почти двух недель россияне активно ездят на личном транспорте к родственникам или путешествуют в другие регионы.