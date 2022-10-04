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Проезд по платным дорогам в России захотели сделать дороже

Минтранс предложил повысить цены на проезд по платным дорогам в России

Фото: Ярослав Чингаев / Коммерсантъ

Минтранс России предложил сделать проезд по платным дорогам дороже. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект постановления ведомства.

Власти захотели поднять цены на проезд для легкового автомобиля с трех рублей до пяти рублей за километр. В случае принятия нововведения водители грузовиков будут платить за километр 14,25 рубля.

Одной из причин повышения цены проезда назвали увеличение фактической стоимости дорог. С начала 2021 года она поднялась на 12 процентов. Трассы стало дороже ремонтировать, повысилась стоимость долгового финансирования. По данным Минтранса, повышение цен поспособствует привлечению внебюджетного финансирования и ускорит ремонт дорог, что улучшит мобильность населения.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением снизить на 50 процентов тарифы проезда по платным дорогам в новогодние праздники. В письме на имя главы Минтранса он отметил, что в течение почти двух недель россияне активно ездят на личном транспорте к родственникам или путешествуют в другие регионы.

Нина Ташевская
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