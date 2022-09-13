Россиянам захотели сделать большую скидку на проезд по платным дорогам

В Госдуме предложили ввести скидку 50% на проезд по платным трассам в новогодние праздники

В новогодние праздники россиянам захотели сделать большую скидку на проезд по платным автодорогам. С предложением снизить тарифы на 50 процентов в этот период выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.

В письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева парламентарий отметил, что в течение новогодних праздников, которые длятся около двух недель, россияне активно ездят на личном транспорте к родственникам или путешествуют в другие регионы. Сухарев считает, что платные трассы для этих целей более безопасны, так как лучше оборудованы для зимнего периода. Однако стоимость проезда останавливает многих граждан от использования платных дорог.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50-процентной скидки от установленных тарифов на проезд транспортных средств граждан по платным федеральным трассам в период новогодних праздников», — заявил депутат Госдумы.

Ранее стала известна стоимость проезда по первому участку мегатрассы М12 Москва — Казань. Для легковых машин и мотоциклов она составит 89 рублей. Водителям среднегабаритных транспортных средств (пикапов, мини-фургонов и фургонов — прим. «Ленты.ру») придется заплатить за проезд 133 рубля, грузовых и автобусов — 178 рублей, специальных крупногабаритных — 267 рублей. Тарифы начали действовать 12 сентября с 12:00 по московскому времени.