Названа стоимость проезда по первому участку российской мегатрассы

Стоимость проезда по первому участку трассы М12 «Москва — Казань» составит 89 рублей

Стоимость проезда по первому участку мегатрассы М12 Москва — Казань для легковых автомобилей и мотоциклов составит 89 рублей. Такую сумму назвали в Telegram-канале «РБК».

Водителям среднегабаритных транспортных средств (пикапов, мини-фургонов и фургонов — прим. «Ленты.ру») придется заплатить за проезд 133 рубля, грузовых и автобусов — 178 рублей, специальных крупногабаритных — 267 рублей. Тарифы начали действовать 12 сентября с 12:00 по московскому времени.

Первый участок трассы М12 был открыт 8 сентября. В церемонии в формате видеоконференции принял участие президент России Владимир Путин. Начавший работу участок — это отрезок в 23 километра в Подмосковье от Электростали до Орехово-Зуево, который соединяет Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) и Московское большое кольцо (А-108, или Большая бетонка).

До конца 2022 года в эксплуатацию планируют сдать 106 километров М-12. Речь идет о 47 из 80 километрах первого этапа, а также целом втором этапе, который заканчивается перед трассой Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. При этом ранее предполагалось, что строительство данного отрезка дороги завершат только в 2023 году.