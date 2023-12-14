«Автодор» раскрыл стоимость проезда по трассе М-12

«Автодор»: проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется почти в 4,5 тыс. рублей

Проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани обойдется почти в 4,5 тысячи рублей. Информацию об этом со ссылкой на пресс-службу «Автодора» раскрыл ТАСС.

Цена проезда по скоростной платной дороге от российской столицы до Казани на легковушке составит 4 481 рубль, а от Нижнего Новгорода до Казани — 1,6 тысячи рублей на легковом транспорте и практически 3,4 тысячи рублей — на грузовом.

«Тарифы на проезд по открытым ранее участкам М-12 "Восток" после запуска движения от Москвы до Казани останутся без изменений. До конца 2023 года планируется открыть движение по всем 810 километрам М-12», — сказано в сообщении госкомпании. В пресс-службе добавили, что у автомобилистов есть возможность получить скидку до 15 процентов на оплату проезда по мегатрассе за участие в программе лояльности, позволяющей копить баллы за поездки по платным участкам «Автодора». В таком случае стоимость проезда с максимальным дисконтом для легкового авто составит 3 809 рублей.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин пообещал проверить ситуацию с высокими тарифами на платных дорогах после того, как задавший ему в ходе прямой линии вопрос москвич заявил о повышении стоимости проезда по М-12 до шести тысяч рублей.