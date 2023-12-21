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14:29, 21 декабря 2023Среда обитания

Путин открыл мегатрассу до Казани

Президент России Путин запустил движение по трассе М-12 «Восток» до Казани

Фото: Нафис Сиразетдинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин открыл скоростную автомобильную дорогу М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Глава государства принял участие в запуске движения по видеосвязи, трансляцию вел Telegram-канал «Кремль. Новости».

Церемония открытия мегатрассы прошла в четверг, 21 декабря. Путин поблагодарил специалистов, участвовавших в строительстве М-12, за высокие темпы работы и серьезное опережение графика. «За такой срок, а это всего три года, инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались», — отметил президент.

Путин добавил, что создание магистрали служит хорошим примером и показывает, что строительная отрасль способна нарастить темп. По его словам, стройкомплексы и смежные области к этому готовы. Президент добавил, что с открытием дороги поездки по соответствующему направлению станут удобнее и безопаснее, а объемы и эффективность грузоперевозок возрастут.

Ранее «Автодор» назвал стоимость проезда по М-12. За поездку от столицы до Казани на легковом автомобиле придется заплатить 4481 рубль, а от Нижнего Новгорода до Казани — 1600 рублей. Для тех, кто проедет по второму маршруту на грузовике, стоимость проезда составит 3400 рублей.

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      Александра Качан
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