Врачи назвали основные симптомы убившего актрису Керсти Элли рака

Хирург Нельсон назвал стул с кровью и запоры симптомами рака толстой кишки

Ректальное кровотечение и регулярные запоры являются характерными симптомами рака толстой кишки, заявили колоректальный хирург, доктор медицинских наук Джеффри Нельсон и онколог Джей Бен Уилкинсон. Эти и другие основные признаки онкологического заболевания, убившего актрису Керсти Элли, они назвали изданию Eat This, Not That!

Уилкинсон сообщил, что рак толстой кишки — четвертый по распространенности вид рака, и количество пациентов моложе 50 лет с таким диагнозом неуклонно растет каждый год. Потому, по мнению врача, важно обращать внимание на тревожные признаки, свидетельствующие о развитии данного заболевания. Уилкинсон подчеркнул, рак толстой кишки на ранней стадии никак не проявляется, однако по мере роста опухоли возникают изменения в работе кишечника. В частности, человек начинает страдать от тошноты, рвоты и ощущения, будто после дефекации кишечник не до конца опорожнился. Помимо этого, наблюдаются потеря веса и ухудшение аппетита.

В свою очередь, колоректальный хирург Нельсон добавил, что симптомами рака толстой кишки могут быть регулярные запоры или, наоборот, диарея, а также необъяснимая боль внизу живота, анемия и боль во время дефекации. Самым красноречивым признаком болезни является темная кровь в стуле, однако он чаще всего возникает на поздних стадиях развития недуга. Нельсон рекомендовал при появлении любого из перечисленных симптомов незамедлительно обратиться за консультацией к специалисту и обязательно сделать колоноскопию.

Ранее сообщалось, что 83-летний чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле скончался вследствие отказа внутренних органов. Спортсмен долгое время боролся с раком толстой кишки: он перенес операцию по удалению опухоли и прошел курс химиотерапии.