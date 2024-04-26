На Украине заявили о возвращении 140 тел бойцов ВСУ

На Украине сообщили о возвращении 140 тел военнослужащих ВСУ

На Украине заявили о возвращении 140 тел бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Как уточнили в штабе, в республику были возвращены 112 тел военнослужащих, воевавших на донецком направлении, 20 — на луганском направлении, пять — на сумском, двое — на запорожском и одно тело военного, принимавшего участие в боевых действиях на херсонском направлении. К настоящему моменту российская сторона об обмене телами не сообщала.

До этого об обмене телами военных между Россией и Украиной сообщалось 12 апреля. Как заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, тогда российской стороне удалось вернуть тела 23 своих бойцов. В свою очередь, украинский Координационный штаб сообщил о возвращении 99 тел солдат ВСУ.