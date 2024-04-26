Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:08, 26 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о возвращении 140 тел бойцов ВСУ

На Украине сообщили о возвращении 140 тел военнослужащих ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине заявили о возвращении 140 тел бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Как уточнили в штабе, в республику были возвращены 112 тел военнослужащих, воевавших на донецком направлении, 20 — на луганском направлении, пять — на сумском, двое — на запорожском и одно тело военного, принимавшего участие в боевых действиях на херсонском направлении. К настоящему моменту российская сторона об обмене телами не сообщала.

До этого об обмене телами военных между Россией и Украиной сообщалось 12 апреля. Как заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, тогда российской стороне удалось вернуть тела 23 своих бойцов. В свою очередь, украинский Координационный штаб сообщил о возвращении 99 тел солдат ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан еще один подозреваемый в теракте в «Крокусе». Что о нем известно?

      Внешность 86-летней Джейн Фонды на красной дорожке вызвала споры в сети

      Движение «Я/мы Сергей Фургал» признали экстремистским

      Набиуллина высказалась о фиксации курса рубля

      Замначальника регионального управления МВД задержали за пьяную езду

      Мишустин сравнил экономики Евросоюза и ЕАЭС

      Путин призвал законодателей уделить особое внимание одному вопросу

      Стало известно о новом предложении Египта Израилю по Газе

      На Украине заявили о возвращении 140 тел бойцов ВСУ

      В России рассказали о защите Крыма от ракет ATACMS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше