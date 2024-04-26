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16:02, 26 апреля 2024Путешествия

ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты

ФАС запросила у российских авиакомпаний пояснения о ценовой политике

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ запросила у российских авиакомпаний пояснения о проводимой ими ценовой политике. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Соответствующие письма ФАС направила шести перевозчикам, среди которых «Уральские авиалинии», NordWind, Smartavia и другие. В ведомстве попросили авиакомпании направить для анализа коммерческую политику или иной акт, определяющий ценообразование на 2023 и 2024 годы.

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Кроме того, в антимонопольной службе призвали авиакомпании скорректировать ценообразование, чтобы сделать перевозки более доступными для пассажиров. Там предупредили, что ФАС постоянно ведет мониторинг минимальной стоимости билетов.

Ранее депутаты Госдумы Яна Лантратова и Валерий Гартунг попросили ФАС проверить рост цен на авиабилеты. По данным Росстата, на которые ссылаются парламентарии в своем запросе, стоимость перелета в салоне эконом-класса по России в феврале выросла на 42 процента.

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      Алина Черненко
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