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16:02, 26 апреля 2024Наука и техника

В Грозном разработали бюджетный детектор дронов

Инженеры ГГНТУ разработали бюджетный детектор дронов с дальностью 2 километра

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Инженеры Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) имени академика Миллионщикова разработали бюджетный детектор дронов с дальностью обнаружения 2 километра. Об этом инженер парка высоких технологий ГГНТУ Ибрагим Елсаев сообщил ТАСС.

«Устройство можно разместить на одежде, оно обнаруживает дроны в радиусе до 2 километров от человека и оповещает об этом. Мы сделали его дешевле зарубежных аналогов и более удобным — у зарубежного аналога нужно отдельно носить зарядное устройство, выносную антенну и блок с электроникой. По соотношению цена-качество наша разработка будет являться наилучшим предложением на рынке», — сказал он.

Инженер добавил, что университет планирует запустить небольшое производство детекторов, которые необходимы военным. В конце следующей неделе пройдут испытания двух образцов. По словам Елсаева, заказчики уже заинтересовались изделием.

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Собеседник агентства рассказал, что разработать детектор предложил ректор ГГНТУ, поскольку они востребованы, а их зарубежные аналоги стоят более 150 тысяч рублей. После изучения существующих образцов сотрудники университета создали свою прошивку, а также компактный корпус с аккумулятором, приемником и платой управления.

В марте госкорпорация «Росатом» впервые представила портативную систему обнаружения дронов «Дружинник» в ходе выставки «Робототехника и искусственный интеллект» в Москве. Система сможет находить дроны на всех известных частотах в диапазоне от 600 до 6 тысяч мегагерц.

ЖЗЛ
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