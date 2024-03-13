Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 13 марта 2024Наука и техника

«Росатом» представил «Дружинника» для обнаружения дронов

«Росатом» впервые представил систему обнаружения дронов «Дружинник»

Фото: Leah Millis / Reuters

Госкорпорация «Росатом» впервые представила портативную систему обнаружения дронов «Дружинник» в ходе выставки «Робототехника и искусственный интеллект» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Система предназначена для проведения радиоразведки с целью обнаружения дронов на всех известных частотах в диапазоне от 600 до 6 тысяч мегагерц, а также на любых нестандартных частотах в этом диапазоне. «Дружинник» можно использовать автономно для проведения радиоразведки или в составе комплексов.

Изделие рассчитано на применение в составе мобильных расчетов для поиска и подавления дронов и источников радиоэлектронной борьбы. Также установленный на кронштейн «Дружинник» способен выполнять задачи в составе стационарной системы защиты взводных опорных пунктов, промышленных объектов и зданий.

Материалы по теме:
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Система весом 1,8 килограмма способна обнаружить объект на расстоянии до пяти километров. Низкий угол направленности в 15-30 градусов позволяет определять направление полета дрона.

Ранее в марте в компании 3mx сообщили, что в России разработали четвертую версию детектора дронов «Булат», работающую в диапазоне частот от 300 до 6200 мегагерц с возможностью привязки до 30 датчиков индивидуального оповещения «Таир».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Какое условие озвучил глава государства?

      Дрон ВСУ сдетонировал и повредил дома в Белгородской области

      Минобороны сообщило о перехвате 58 дронов ВСУ

      Самбурская показала фигуру в кожаном топе с глубоким декольте

      Францию обвинили в противоречивой политике по отношению к Украине

      Мужчина выловил крупную рыбу и побил 32-летний рекорд

      В Кривом Роге сообщили о повреждении предприятия после взрывов

      Российские полицейские накрыли крупную нарколабораторию

      Илон Маск посчитал правильным применение Россией ядерного оружия при угрозе

      Россиян захотели защитить от «раздолжнителей»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше