«Росатом» представил «Дружинника» для обнаружения дронов

«Росатом» впервые представил систему обнаружения дронов «Дружинник»

Госкорпорация «Росатом» впервые представила портативную систему обнаружения дронов «Дружинник» в ходе выставки «Робототехника и искусственный интеллект» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Система предназначена для проведения радиоразведки с целью обнаружения дронов на всех известных частотах в диапазоне от 600 до 6 тысяч мегагерц, а также на любых нестандартных частотах в этом диапазоне. «Дружинник» можно использовать автономно для проведения радиоразведки или в составе комплексов.

Изделие рассчитано на применение в составе мобильных расчетов для поиска и подавления дронов и источников радиоэлектронной борьбы. Также установленный на кронштейн «Дружинник» способен выполнять задачи в составе стационарной системы защиты взводных опорных пунктов, промышленных объектов и зданий.

Система весом 1,8 килограмма способна обнаружить объект на расстоянии до пяти километров. Низкий угол направленности в 15-30 градусов позволяет определять направление полета дрона.

Ранее в марте в компании 3mx сообщили, что в России разработали четвертую версию детектора дронов «Булат», работающую в диапазоне частот от 300 до 6200 мегагерц с возможностью привязки до 30 датчиков индивидуального оповещения «Таир».