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13:56, 13 марта 2023Культура

В Кремле прокомментировали вручение кинонаграды «Оскар» за фильм про Навального

Дмитрий Песков: во вручении «Оскара» за фильм про Навального есть «элементы политизации»

Фото: Chris Pizzello / AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во вручении награды «Оскар» за документальную ленты про Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) есть «элементы политизации». Его слова приводит РИА Новости.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что не может судить о каких-либо кинематографических достоинствах картины, потому что не знаком с ней. «Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации в своей работе, такое бывает», — прокомментировал Песков.

Церемония вручения премии «Оскар» прошла в воскресенье, 12 марта в Лос-Анджелесе. Картина «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэрав победила в категории «Лучший полнометражный документальный фильм».

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Сергей Равин
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