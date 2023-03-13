Объявлены лауреаты премии «Оскар-2023»

Картина «Все везде и сразу» признана лучшим фильмом на кинопремии «Оскар-2023»

В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Лауреатов объявили в прямом эфире, трансляцию вел телеканал ABC.

Картина Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта «Все везде и сразу» была названа лучшим фильмом. Данную номинацию в этом году получили десять картин: «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Банши Инишерина» Мартина Макдонаха, «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Говорят женщины» Сары Полли.

Также Кван и Шайнерт получили «Оскар» за лучшую режиссуру. За победу в номинации также боролись Тодд Филд («Тар»), Мартин Макдонах («Банши Инишерина»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали») и Стивен Спилберг («Фабельманы»).

Лучшие актеры и актрисы

Актером года признан Брендан Фрейзер, снявшийся в кинокартине режиссера Даррена Аронофски «Кит». На премию также претендовали Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»).

Лучшей актрисой стала Мишель Йео, исполнившая главную роль в фильме «Все везде и сразу». Помимо нее на награду были номинированы Кейт Бланшетт («Тар»), Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райсборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы»).

Лучшим актером второго плана, по версии американской киноакадемии, стал Ке Хюи Куан, сыгравший в фильме «Все везде и сразу». Актриса Джейми Ли Кертис получила статуэтку за лучшую роль второго плана в этой же картине.

Фильм-рекордсмен

Картина «Все везде и сразу» стала рекордсменом по количеству наград, забрав семь статуэток. Помимо наград за лучший фильм и лучшую режиссуру, лента также завоевала премию за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Также три статуэтки забрали актеры, сыгравшие в фильме: Мишель Йео, Ке Хюи Кван и Джейми Ли Кертис.

По итогам 28-й церемонии вручения кинопремии Critics’ Choice Movie Awards фильм Дэниэла Квана и Дэниэла Шайнерта также получил награды сразу в четырех в номинациях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучшая компоновка» и «Лучший актер второго плана».

На втором месте по количеству наград на премии «Оскар-2023» оказалась немецкая лента режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен», основанная на одноименном романе Эриха Марии Ремарка. Картину назвали лучшим иностранным фильмом. Кроме того, кинолента завоевала приз за лучшую операторскую работу и лучшую работу художника-постановщика. Также композитор Фолькер Бертельманн, написавший музыку к немецкому фильму, получил награду за лучший оригинальный саундтрек.

При этом «На Западном фронте без перемен» стал обладателем главного приза Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Бергер также удостоился награды как лучший режиссер. Кроме того, наградами были отмечены звук и музыка фильма.

Другие номинации

Американская кукольная темно-фэнтезийная картина «Пиноккио Гильермо дель Торо» получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм, а «Оскар» за короткометражный мультфильм достался ленте «Мальчик, Крот, Лис и Конь».

Кинолента канадского режиссера Дэниела Роэра «Навальный» получила премию в категории «Лучший документальный фильм». Картина «Прощание по-ирландски» Тома Беркли и Росса Уайта завоевала приз как «Лучший короткометражный игровой фильм».

Награда за лучший грим и прически ушла картине режиссера Даррена Аронофски «Кит», а за лучшие костюмы — фильму Райана Куглера «Черная пантера: Ваканда навеки».

Наградой за лучший звук был отмечен боевик «Топ Ган: Мэверик», а статуэтку за лучшие визуальные эффекты забрал «Аватар: Путь воды».

Обновления

Впервые с 1961 года ковровая дорожка на церемонии вручения премии «Оскар» не была красной. В этом году организаторы выбрали оттенок шампанского.

В последние несколько десятилетий ковровая дорожка всегда оставалась красной, менялись только оттенки. Решение изменить цвет на светлый было принято в том числе креативным консультантом Лизой Лав. Организаторы пояснили, что хотели превратить мероприятие в вечернее, поскольку для них было несоответствие между тем, что гости приезжают в элегантных нарядах днем.

Я думаю, что решение сделать ковровую дорожку цвета шампанского показывает, насколько мы уверены в том, что на премии не прольется кровь Джимми Киммел Ведущий «Оскара-2023»

Также, под давнным Page Six, организаторами премии была создана специальная кризисная команда, которая должна была следить за мероприятием. Решение было принято после скандала с участием актера Уилла Смита, который произошел на церемонии вручения в 2022 году.

Генеральный директор Американской академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер сообщил, что организация создала кризисную команду для борьбы с любыми чрезвычайными ситуациями, которые возникают во время прямой трансляции.

У нас есть целая кризисная команда, то, чего у нас никогда не было, и много планов. Мы разработали много сценариев. Так что мы надеемся, что будем готовы ко всему, что мы можем не предвидеть прямо сейчас, но планируем на тот случай, если это произойдет Билл Крамер Генеральный директор Американской академии кинематографических искусств и наук

В общей сложности 95-я церемонию награждения кинопремии «Оскар» посмотрели в более чем 200 странах мира. 21 декабря 2022 года организаторы объявили шорт-листы, а 24 января 2023 года стали известны номинанты. Со 2 по 7 марта 2023 года прошло основное голосование, которое определило победителей.