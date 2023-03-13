Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
04:21, 13 марта 2023Культура

Названы лауреаты премии «Оскар-2023»

«Пиноккио Гильермо дель Торо» получил «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм
Ке Хюи Куан

Ке Хюи Куан. Фото: Mike Blake / Reuters

В Лос-Анджелесе проходит 95-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Лауреатов объявили в прямом эфире, трансляцию ведет телеканал ABC.

Среди первых объявленных лауреатов отметилась картина «Пиноккио Гильермо дель Торо». Лента получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм.

Лучшим актером второго плана, по версии американской киноакадемии, стал Ке Хюи Куан, сыгравший в фильме «Все везде и сразу». Актриса Джейми Ли Кертис получила статуэтку за лучшую роль второго плана в картине «Все везде и сразу».

Приз за лучшую операторскую работу завоевала лента режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен». Также картина была признана лучшим иностранным фильмом. Композитор Фолькер Бертельманн, написавший музыку к немецкому фильму, получил награду за лучший оригинальный саундтрек.

Кинолента канадского режиссера Дэниела Роэра «Навальный» получила премию в категории «Лучший документальный фильм». Картина «Прощание по-ирландски» Тома Беркли и Росса Уайта завоевала приз как «Лучший короткометражный игровой фильм».

Ранее сообщалось, что организаторы премии «Оскар» создали специальную кризисную команду, которая будет следить за мероприятием. Решение было принято после скандала с участием актера Уилла Смита, который произошел на церемонии вручения в прошлом году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Индия решила не нарушать антироссийские санкции
Украинский военный рассказал об угрозах офицеров ВСУ новобранцам расстрелом
Выяснена причина увеличившегося количества измен в браке
Нерожденный ребенок за девять лет довел мать до смерти
Начато расследование из-за отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова
Байден выступит с заявлением по «банковскому кризису»
Раскрыта судьба газового хаба в Турции после землетрясений
Сунак объявил об увеличении военного бюджета Великобритании
Мэр Донецка раскрыл численность населения города
Эстонское НКО прекратило помощь Украине из-за подозрений в растрате средств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.