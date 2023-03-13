Названы лауреаты премии «Оскар-2023»

«Пиноккио Гильермо дель Торо» получил «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм

В Лос-Анджелесе проходит 95-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Лауреатов объявили в прямом эфире, трансляцию ведет телеканал ABC.

Среди первых объявленных лауреатов отметилась картина «Пиноккио Гильермо дель Торо». Лента получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм.

Лучшим актером второго плана, по версии американской киноакадемии, стал Ке Хюи Куан, сыгравший в фильме «Все везде и сразу». Актриса Джейми Ли Кертис получила статуэтку за лучшую роль второго плана в картине «Все везде и сразу».

Приз за лучшую операторскую работу завоевала лента режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен». Также картина была признана лучшим иностранным фильмом. Композитор Фолькер Бертельманн, написавший музыку к немецкому фильму, получил награду за лучший оригинальный саундтрек.

Кинолента канадского режиссера Дэниела Роэра «Навальный» получила премию в категории «Лучший документальный фильм». Картина «Прощание по-ирландски» Тома Беркли и Росса Уайта завоевала приз как «Лучший короткометражный игровой фильм».

Ранее сообщалось, что организаторы премии «Оскар» создали специальную кризисную команду, которая будет следить за мероприятием. Решение было принято после скандала с участием актера Уилла Смита, который произошел на церемонии вручения в прошлом году.

