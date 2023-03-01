Page Six: организаторы «Оскара» создали кризисную команду после скандала с Уиллом Смитом

Организаторы премии «Оскар» создали специальную кризисную команду, которая будет следить за мероприятием. Решение было принято после скандала с участием актера Уилла Смита, который произошел на церемонии вручения в прошлом году. Об этом сообщает Page Six.

Генеральный директор Американской академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер сообщил, что организация создала кризисную команду для борьбы с любыми чрезвычайными ситуациями, которые возникают во время прямой трансляции. «У нас есть целая кризисная команда, то, чего у нас никогда не было, и много планов. Мы разработали много сценариев. Так что мы надеемся, что будем готовы ко всему, что мы можем не предвидеть прямо сейчас, но планируем на тот случай, если это произойдет», — сказал он.

В конце марта во время церемонии вручения премии «Оскар» ведущий Крис Рок неудачно пошутил про жену Смита. Стендапер отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого актер поднялся на сцену, ударил его по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его женой.

После инцидента Американская киноакадемия запретила артисту участвовать в своих мероприятиях на протяжении 10 лет, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар». Сам актер на фоне скандала покинул Академию кинематографических искусств и наук США.