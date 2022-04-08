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Уиллу Смиту на 10 лет запретили участвовать в церемонии «Оскара»

Актеру Уиллу Смиту запретили участвовать в церемонии вручения премии «Оскар» на 10 лет

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американская киноакадемия запретила американскому актеру Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях на протяжении 10 лет, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвид Рубина и Дона Хадсона.

В сообщении говорится, что 94-я церемония вручения премии «Оскар» должна была стать чествованием многих людей, которые сделали невероятную работу в 2021 году. «Однако эти моменты были омрачены неприемлемым и вредным поведением, которое мы видели, как г-н Смит продемонстрировал на сцене», — отметили они.

В ночь с 27 на 28 марта актер Уилл Смит удостоился награды за лучшую мужскую роль на 94-й церемонии вручения премии «Оскар», однако одним из главных событий вечера стало не награждение артиста, а оскорбления в адрес ведущего торжественного события Криса Рока, а также удар ему в лицо. Актер не смог не отреагировать на шутку комика в адрес своей жены, касающуюся ее волос (Джада Пинкетт-Смит страдает заболеванием, из-за которого теряет волосы).

После скандала Уилл публично принес извинения Року, который отказался писать заявление в полицию. Смит также покинул Киноакадемию США из-за произошедшего инцидента.

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Марина Совина
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Уиллу Смиту на 10 лет запретили участвовать в церемонии «Оскара»
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