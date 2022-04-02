Актер Уилл Смит покинул Киноакадемию США после инцидента на «Оскаре»

Deadline: Уилл Смит покинул Киноакадемию США после того, как ударил Криса Рока на «Оскаре»

Голливудский актер Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США после того, как ударил на церемонии вручения «Оскара» ведущего Криса Рока. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление актера.

«Мои действия на 94-ой церемонии были шокирующими, болезненными и непростительными... Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук», — заявил Смит.

Актер считает, что обидел самого Рока, его семью, а также присутствующих в зале и зрителей по всему миру. «Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце», — признался Смит, заверив, что готов принять все последствия своего поведения.

Во время церемонии Крис Рок неудачно пошутил про супругу Уилла Смита. Стендапер отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил шоумена по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его женой.

Продюсер кинопремии «Оскар» Уилл Пакер рассказал, что полицейские были готовы арестовать Уилла Смита прямо во время церемонии. По его словам, полицейские оценили действия Смита как нанесение побоев и обсуждали возможный арест актера за кулисами.

Сам Рок после произошедшего отказался подавать заявление в полицию. Смит публично извинился перед комиком и сказал, что ему стыдно за содеянное.

