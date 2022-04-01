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Продюсер рассказал о готовности полиции арестовать Уилла Смита во время «Оскара»

Продюсер «Оскара» рассказал, что полиция обсуждала арест актера Уилла Смита за кулисами
Крис Рок и Уилл Смит

Крис Рок и Уилл Смит. Фото: Brian Snyder / Reuters

Продюсер кинопремии «Оскар» Уилл Пакер рассказал о готовности полиции арестовать актера Уилла Смита прямо во время церемонии. Его слова в эфире телеканала АВС передает РИА Новости.

По словам Пакера, полицейские оценили действия Смита как нанесение побоев и обсуждали возможный арест актера за кулисами. «Они сказали, мы пойдем и возьмем его. Мы готовы. Мы готовы арестовать его на месте», — поделился он.

Во время церемонии ведущий Крис Рок неудачно пошутил про супругу оскароносного актера Уилла Смита. Стендапер отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил шоумена по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его женой.

После произошедшего Рок отказался подавать заявление в полицию. Смит публично извинился перед комиком и сказал, что ему стыдно за содеянное.

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Марина Совина
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