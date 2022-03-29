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Уилл Смит извинился за нападение на ведущего «Оскара»

Актер Уилл Смит извинился за нападение на ведущего премии «Оскар» Криса Рока

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский актер Уилл Смит извинился за нападение на ведущего премии «Оскар» Криса Рока. Заявление артиста опубликовано в Instagram (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

«Мое поведение прошлой ночью на церемонии неприемлемо и непростительно. Я хочу публично извиниться перед тобой, Крис. Мне стыдно, мои действия не отражают человека, которым я хочу быть», — признал он.

Также Смит извинился перед американской киноакадемией, организаторами шоу и всеми зрителями. Он объяснил, что шутка о медицинском состоянии его жены вызвало в нем эмоциональную реакцию, которую он не смог сдержать.

Причиной конфликта во время церемонии награждения американской киноакадемии стала неудачная шутка Криса Рока «об удивительной, очень короткой прическе» жены Уилла Смита, которая страдает от алопеции (аутоиммунное заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Шоумен сравнил ее с героиней актрисы Деми Мур из фильма «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил ведущего по лицу и крикнул Року, чтобы тот не смел шутить над его супругой.

После инцидента Рок отказался подавать заявление в полицию. В свою очередь, президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт посчитал, что шоу стоило посмотреть ради удара Смита. «У Криса Рока крепкий подбородок», — отметил он.

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Марина Совина
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Уилл Смит извинился за нападение на ведущего «Оскара»
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