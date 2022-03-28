Глава UFC оценил удар Уилла Смита во время «Оскара»

Глава UFC Дэйна Уайт посчитал, что «Оскар» стоило посмотреть ради удара актера Уилла Смита

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в Twitter оценил стычку американского актера Уилла Смита и комика Криса Рока во время церемонии вручения премии «Оскар».

Глава UFC посчитал, что шоу стоило посмотреть ради удара Смита. «У Криса Рока крепкий подбородок», — написал он.

Смит во время церемонии ударил Рока. Причиной конфликта стала шутка о прическе жены артиста Джады Пинкетт-Смит. Ведущий сравнил женщину с героиней фильма «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил ведущего по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его супругой, которая страдает от алопеции (аутоиммунное заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»).

94-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» прошла в Dolby Theatre в Голливуде. Лучшим фильмом был назван «CODA: ребенок глухих родителей». Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард».