Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Авангард
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
Черногория
Сегодня
21:00 (Мск)
Греция
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Дания
Завтра
19:00 (Мск)
Сербия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Кипр
Завтра
19:00 (Мск)
Эстония
Лига наций УЕФА|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
Спорт

Глава UFC оценил удар Уилла Смита во время «Оскара»

Глава UFC Дэйна Уайт посчитал, что «Оскар» стоило посмотреть ради удара актера Уилла Смита

Фото: Steve Marcus / Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в Twitter оценил стычку американского актера Уилла Смита и комика Криса Рока во время церемонии вручения премии «Оскар».

Глава UFC посчитал, что шоу стоило посмотреть ради удара Смита. «У Криса Рока крепкий подбородок», — написал он.

Смит во время церемонии ударил Рока. Причиной конфликта стала шутка о прическе жены артиста Джады Пинкетт-Смит. Ведущий сравнил женщину с героиней фильма «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил ведущего по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его супругой, которая страдает от алопеции (аутоиммунное заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»).

94-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» прошла в Dolby Theatre в Голливуде. Лучшим фильмом был назван «CODA: ребенок глухих родителей». Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард».

Анастасия Борисова
Комментарии отключены
Последние новости
Страны «Большой семерки» отказались платить за газ в рублях
Составлен портрет типичного россиянина-новичка в соцсетях
Жилье в Тбилиси подорожало из-за наплыва россиян
Умная собака спасла ребенка и при помощи сачка вытащила его мяч из пруда
Россия затормозит развитие мобильного интернета на фоне проблем с оборудованием
Россиянке назначили обязательные работы за фото в стрингах на фоне собора
В США назвали главное российское оружие спецоперации
В России оценили возобновление торгов всеми российскими акциями на Мосбирже
Патрушев заявил о продолжающей традиции Третьего рейха программе США
В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием двух десятков автомобилей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.