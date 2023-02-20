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04:05, 20 февраля 2023Культура

Назван обладатель главного приза премии BAFTA

Драма «На Западном фронте без перемен» удостоена премии BAFTA как лучший фильм
Эдвард Бергер

Эдвард Бергер. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала лауреатов премии. Об этом сообщает портал DiscussingFilm.

Обладателем главного приза стала драма немецкого режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен». Бергер также удостоился награды как лучший режиссер. Кроме того, наградами были отмечены звук и музыка фильма.

Австралийская актриса Кейт Бланшетт, сыгравшая в драме «Тар», получила премию в категории «лучшая женская роль». Награда в номинации «лучшая мужская роль» досталась американскому актеру Остину Батлеру, который сыграл Элвиса Пресли в фильме «Элвис».

Кинолента канадского режиссера Дэниела Роэра «Навальный» получила премию в категории «Лучший документальный фильм».

Премия BAFTA вручается с 1948 года в Лондоне. Церемония является своеобразной генеральной репетицией «Оскара», так как в большинстве случаев предвосхищает итоги голосования членов Американской академии киноискусства.

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Марина Совина
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