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14:29, 11 марта 2023Культура

Ковровая дорожка на «Оскаре» не будет красной

AP News: впервые с 1961 цвет ковровой дорожки на «Оскаре» изменили с красного на светлый

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Впервые с 1961 года ковровая дорожка на церемонии вручения премии «Оскар» не будет красной. Организаторы выбрали оттенок шампанского, сообщает AP News.

В последние несколько десятилетий ковровая дорожка всегда оставалась красной, менялись только оттенки. Решение изменить цвет на светлый приняла в том числе креативный консультант Лиза Лав. Организаторы объяснили это тем, что хотели превратить мероприятие в вечернее, так как для них было несоответствие между тем, что гости приезжают в элегантных нарядах днем.

«Я думаю, что решение сделать ковровую дорожку цвета шампанского показывает, насколько мы уверены в том, что на премии не прольется кровь», — сказал ведущий мероприятия Джимми Киммел.

Ранее организаторы премии «Оскар» создали специальную кризисную команду, которая будет следить за мероприятием. Решение было принято после скандала с участием актера Уилла Смита, который произошел на церемонии вручения в прошлом году.

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Нина Ташевская
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