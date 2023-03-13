Назван лучший режиссер по версии «Оскара»

Снявшие фильм «Все везде и сразу» Кван и Шайнерт получили «Оскар» за лучшую режиссуру

Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, снявшие фильм «Все везде и сразу», получили премию «Оскар» за лучшую режиссуру. Прямую трансляцию ведет телеканал ABC.

За победу в номинации также боролись Тодд Филд («Тар»), Мартин Макдонах («Банши Инишерина»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали») и Стивен Спилберг («Фабельманы»).

«Оскар» за лучший оригинальный сценарий также получил фильм «Все везде и сразу». Кроме того, картина была удостоена премии за лучший монтаж. Статуэтку за лучший адаптированный сценарий завоевала картина Сары Полли «Женщины говорят».

Ранее сообщалось, что приз за лучшую операторскую работу завоевала лента режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен». Также картина была признана лучшим иностранным фильмом. Композитор Фолькер Бертельманн, написавший музыку к немецкому фильму, получил награду за лучший оригинальный саундтрек.