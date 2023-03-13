Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
06:16, 13 марта 2023Культура

Назван лучший режиссер по версии «Оскара»

Снявшие фильм «Все везде и сразу» Кван и Шайнерт получили «Оскар» за лучшую режиссуру

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, снявшие фильм «Все везде и сразу», получили премию «Оскар» за лучшую режиссуру. Прямую трансляцию ведет телеканал ABC.

За победу в номинации также боролись Тодд Филд («Тар»), Мартин Макдонах («Банши Инишерина»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали») и Стивен Спилберг («Фабельманы»).

«Оскар» за лучший оригинальный сценарий также получил фильм «Все везде и сразу». Кроме того, картина была удостоена премии за лучший монтаж. Статуэтку за лучший адаптированный сценарий завоевала картина Сары Полли «Женщины говорят».

Ранее сообщалось, что приз за лучшую операторскую работу завоевала лента режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен». Также картина была признана лучшим иностранным фильмом. Композитор Фолькер Бертельманн, написавший музыку к немецкому фильму, получил награду за лучший оригинальный саундтрек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Индия решила не нарушать антироссийские санкции
В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила четыре ракеты
Объявлены актеры года по версии «Оскара»
На «Оскаре» назвали лучший фильм года
ВВС США захотели списать штурмовики A-10
МИД КНДР пообещал США сверхмощные контрмеры
Назван лучший режиссер по версии «Оскара»
Врач объяснил пользу упражнений с собственным весом
В США закрыли Signature Bank из-за системных рисков после краха SVB
Си Цзиньпин заявил о намерениях КНР воссоединиться с Тайванем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.