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12:18, 16 января 2023Культура

Критики назвали лучший фильм 2022 года

Критики назвали фильм «Все везде и сразу» лучшим проектом 2022 года

Кадр: Фильм «Всё везде и сразу»

Стали известны победители 28-й церемонии вручения кинопремии Critics’ Choice Movie Awards. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Фильм «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта получил награды сразу в четырех в номинациях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучшая компоновка» и «Лучший актер второго плана».

Награду за лучшую женскую роль получила Кейт Бланшетт, снявшаяся в картине «Тар». В аналогичной номинации среди мужчин выиграл Брендан Фрейзер, исполнивший главную роль в фильме «Кит».

В номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» победила исполнительница главной роли в проекте «Эйфория» Зендея. Награды за лучшую мужскую роль в драматическом сериале удостоился Боб Оденкерк, снявшийся в шоу «Лучше звоните Солу».

Лучшим фильмом в комедийном жанре стал «Достать ножи: стеклянная луковица», а лучшим анимационным проектом — «Пиноккио Гильермо дель Торо». Шоу «Лучше звоните Солу» победил в номинации «Лучший драматический сериал».

Ранее стали известны лауреаты кинопремии «Золотой глобус».

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Анастасия Астахова
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