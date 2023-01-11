Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»

Фильм «Фабельманы» Спилберга завоевал «Золотой глобус»

Объявлены лауреаты кинопремии «Золотой глобус». Церемонию вручения транслировал телеканал NBC.

Фильм «Фабельманы» выиграл премию в главной номинации «Лучший драматический фильм». Ассоциация иностранных журналистов также признала Спилберга лучшим режиссером за эту работу.

Остин Батлер завоевал глобус за роль Элвиса Пресли одноименной картине в категории «Лучший актер в драме». Лучшей драматической актрисой выбрана Кейт Бланшетт за роль в фильме «Тар».

Лучшим драматическим сериалом стал «Дом дракона». Кевин Костнер получил «Золотой глобус» как лучший актер сериала за работу «Йеллоустоун».

В ноябре 2022 года актер Брендан Фрейзер отказался посещать премию «Золотой глобус» из-за харассмента со стороны одного из бывших организаторов. Артист заявил, что не появится на мероприятии даже в том случае, если его номинируют за работу в фильме Даррена Аронофски «Кит». Ранее он рассказывал, что в 2003 году столкнулся с домогательствами со стороны президента ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) Филипа Берка — из-за этого случая Фрейзер даже на некоторое время отказался от съемок в кино.