Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
06:36, 13 марта 2023Культура

Объявлены актеры года по версии «Оскара»

Мишель Йео и Брендан Фрейзер удостоены «Оскара» за лучшую женскую и мужскую роли
Мишель Йео

Мишель Йео. Фото: Carlos Barria / Reuters

На премии «Оскар» назвали лучшую актрису и актера года. Прямую трансляцию ведет телеканал ABC.

Актером года признан Брендан Фрейзер, снявшийся в фильме Даррена Аронофски «Кит». На премию также претендовали Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»).

Лучшей актрисой стала Мишель Йео за ленту «Все везде и сразу». Помимо нее на награду были номинированы Кейт Бланшетт («Тар»), Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райсборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы»).

Ранее сообщалось, что Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, снявшие фильм «Все везде и сразу», получили премию «Оскар» за лучшую режиссуру. Также фильм получил премию за лучший оригинальный сценарий. Кроме того, картина была удостоена премии за лучший монтаж. Статуэтку за лучший адаптированный сценарий завоевала картина Сары Полли «Женщины говорят».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Индия решила не нарушать антироссийские санкции
В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила четыре ракеты
Объявлены актеры года по версии «Оскара»
На «Оскаре» назвали лучший фильм года
ВВС США захотели списать штурмовики A-10
МИД КНДР пообещал США сверхмощные контрмеры
Назван лучший режиссер по версии «Оскара»
Врач объяснил пользу упражнений с собственным весом
В США закрыли Signature Bank из-за системных рисков после краха SVB
Си Цзиньпин заявил о намерениях КНР воссоединиться с Тайванем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.