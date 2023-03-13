Объявлены актеры года по версии «Оскара»

Мишель Йео и Брендан Фрейзер удостоены «Оскара» за лучшую женскую и мужскую роли

На премии «Оскар» назвали лучшую актрису и актера года. Прямую трансляцию ведет телеканал ABC.

Актером года признан Брендан Фрейзер, снявшийся в фильме Даррена Аронофски «Кит». На премию также претендовали Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»).

Лучшей актрисой стала Мишель Йео за ленту «Все везде и сразу». Помимо нее на награду были номинированы Кейт Бланшетт («Тар»), Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райсборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы»).

Ранее сообщалось, что Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, снявшие фильм «Все везде и сразу», получили премию «Оскар» за лучшую режиссуру. Также фильм получил премию за лучший оригинальный сценарий. Кроме того, картина была удостоена премии за лучший монтаж. Статуэтку за лучший адаптированный сценарий завоевала картина Сары Полли «Женщины говорят».