Врач объяснила основные причины переедания

Терапевт Чиркова: спровоцировать переедание может боязнь голода и ряд вредных привычек

Спровоцировать переедание может боязнь голода и ряд вредных привычек, заявила врач-терапевт Ольга Чиркова. Основные причины, провоцирующие развитие этой проблемы, она раскрыла россиянам в беседе с News.ru.

Как объяснила специалистка, тяга к перееданию часто вызвана привычками баловать себя чем-нибудь вкусным на сытый желудок и есть после 23:00. Также, по ее мнению, человек может съесть слишком много, если с помощью пищи пытается заглушить страх, злость, обиду или справиться со скукой.

Еще одна вредная привычка, от которой Чиркова рекомендовала отказаться, — прием пищи при просмотре телевизора, во время работы, чтения новостей или разговора с друзьями. Из-за сосредоточенности на этих процессах человек не ощущает насыщения и запросто может переесть, объяснила она.

Причиной могут быть и проблемы со сном, так как из-за активных пищеварительных процессов организм не может обуздать энергию или если у вас снизилась работоспособность, появилась излишняя тревожность Ольга Чиркова Врач-терапевт

В заключение терапевт посоветовала обратиться за помощью к профессионалу, если человек заметил, что не может справиться с приступами обжорства, даже если ему после них плохо, и предпочитает есть в одиночестве из-за боязни услышать упреки в переедании, так как это явный признак серьезных проблем.

Ранее диетолог и терапевт Наталья Зубарева назвала неочевидные причины «весеннего жора». По ее словам, в это время года тянет на жирное, сладкое и другую вредную еду из-за сезонной депрессии.

