Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 13 марта 2023Россия

В Петербурге двое мужчин заживо сгорели в квартире-студии

В Приморском районе Петербурга два человека заживо сгорели при пожаре в квартире-студии

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Приморском районе Санкт-Петербурга два человека заживо сгорели при пожаре в квартире-студии, сообщает телеканал 78.ru.

Все произошло рано утром в понедельник, 13 марта. Площадь возгорания в петербургской квартире составила три квадратных метра.

Прибывшие на место пожарные справились с огнем в течение получаса. В жилище были найдены два трупа. По предварительным данным, мужчины могли отравиться угарным газом.

Сотрудники правоохранительных органов начали разбираться в других обстоятельствах произошедшего. Причины пожара устанавливаются.

28 февраля сообщалось, что в Иркутске мужчина с четырехлетним сыном заживо сгорели при пожаре в частном доме на улице Лысогорская.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Названы потенциальные исполнители диверсии на «Северных потоках»
Мэр Донецка указал на осознание Киевом последствий отключения воды в ДНР
Россиянам подсказали эффективный способ сэкономить на летнем отпуске
51-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секрет моложавой внешности
Вице-премьер Украины не согласилась с утверждением о нехватке солдат
Появились подробности о замеченном в Новой Москве летательном аппарате
Сбер предупредил о росте связанного с «изменой Родине» мошенничества
Стало известно об изменении состояния Романа Костомарова
В российском регионе выявили новые случаи тропической лихорадки
Назван срок схода снега в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.