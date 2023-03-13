Россиянин изнасиловал восьмилетнюю племянницу и получил 19 лет колонии

На Камчатке осудили на 19 лет мужчину, изнасиловавшего восьмилетнюю племянницу в ванной

На Камчатке суд приговорил к 19 годам лишения свободы 36-летнего местного жителя, изнасиловавшего племянницу. Об этом в понедельник, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «б» части 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в 2018 году пьяный фигурант завел восьмилетнюю дочь сестры в ванную комнату, стал приставать и надругался над девочкой.

Ранее стало известно, что в Тюмени задержали мужчину, домогавшегося маленькой девочки возле школы.

