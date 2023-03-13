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12:46, 13 марта 2023Россия

Минпросвещения поддержало идею включить значки в школьную форму

Замглавы Минпросвещения Корнеев поддержал идею включить значки в школьную форму

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев поддержал идею включить значки в форму российских школьников. Такую оценку инициативе он дал в письме депутату Госдумы Яне Лантратовой, выступавшей с таким предложением. Слова Корнеева приводит ТАСС.

В ведомстве также добавили, что дизайн школьных значков будет проработан совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

При этом Корнеев подчеркнул, что школы уже могут вводить значки как элемент формы, но после принятия поправок к закону об образовании, у всех образовательных учреждений появятся общие рекомендации по значкам.

В декабре 2022 года в Минпросвещения заявляли, что любые решения о школьной форме в России будет принимать с учетом мнения родителей. В ведомстве отмечали, что в советские годы все ходили в форме, в настоящее время отношение родителей к этому вопросу меняется.

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Марк Леонов
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