Минпросвещения поддержало идею включить значки в школьную форму

Замглавы Минпросвещения Корнеев поддержал идею включить значки в школьную форму

Замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев поддержал идею включить значки в форму российских школьников. Такую оценку инициативе он дал в письме депутату Госдумы Яне Лантратовой, выступавшей с таким предложением. Слова Корнеева приводит ТАСС.

В ведомстве также добавили, что дизайн школьных значков будет проработан совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

При этом Корнеев подчеркнул, что школы уже могут вводить значки как элемент формы, но после принятия поправок к закону об образовании, у всех образовательных учреждений появятся общие рекомендации по значкам.

В декабре 2022 года в Минпросвещения заявляли, что любые решения о школьной форме в России будет принимать с учетом мнения родителей. В ведомстве отмечали, что в советские годы все ходили в форме, в настоящее время отношение родителей к этому вопросу меняется.