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02:52, 2 декабря 2022Россия

Решения о школьной форме в России пообещали принимать с учетом мнения родителей

Минпросвещения: решения о школьной форме в РФ будут приниматься после опроса родителей

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Любые решения о школьной форме в России будут приниматься с учетом мнения родителей и общественности после опроса, пообещал замглавы Минпросвещения Александр Бугаев, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что ничего плохого в школьной форме нет, в советские годы все ходили в ней, в настоящее время отношение родителей к этому вопросу меняется, что продемонстрировали соцопросы.

«Точно совершено никаких решений не будет приниматься без консультаций с общественностью, с родительским сообществом, это очень важно, мы это всегда понимаем, этим занимаемся», — подчеркнул Бугаев.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести в России единую школьную форму. Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин отметил, что она необходима для обеспечения дисциплины, а также для того, чтобы учащиеся не демонстрировали друг перед другом богатство. Однако существующих в этой области норм достаточно.

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Марина Совина
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