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11:26, 17 ноября 2022Россия

В Госдуме оценили идею о единой школьной форме

Депутат Смолин усомнился в необходимости единой школьной формы в России

Фото: Shutterstock

Идея единой формы в школах понятна, считает зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его мнению, она необходима для обеспечения дисциплины, а также для того, чтобы учащиеся не демонстрировали друг перед другом богатство. Однако существующих в этой области норм достаточно, подчеркнул депутат в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести в России единую школьную форму.

«Сейчас закон предполагает введение неких единых требований к школьной одежде, а по решению совета школы возможна и единая форма — может быть, какие-то школы хотят иметь собственную форму, отличную от единой по стране», — высказался депутат.

По его словам, введение единой школьной формы в стране предполагает дополнительные затраты для семей, в том числе с низкими доходами. В таком случае государство должно брать эти расходы на себя, убежден Смолин. «Давайте мы дождемся конкретных предложений. Пока мне представляется, что ситуация законом в достаточной степени урегулирована», — поделился он.

Ранее сообщалось, что в России начнут шить школьную форму с «защитой от COVID-19». Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Екатерина Смирная
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