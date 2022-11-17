Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:09, 17 ноября 2022Россия

В России задумали ввести единую школьную форму

Глава Минпросвещения Кравцов выступил за введение единой школьной формы в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести единую школьную форму. Его слова опубликовала пресс-служба на сайте ведомства.

Кравцов обозначил векторы деятельности Минпровсвещения, по которым следует достичь согласия профильными комитетами Госдумы. Кроме введения единой школьной формы он выступил за обеспечение статуса русского языка в качестве государственного и передачу школ на региональный уровень «с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования».

«Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский получил сигналы о готовности России к переговорам
В России заявили о прекращении доминирования «Группы семи» в G20
В России задумали ввести единую школьную форму
Япония заявила о значительном росте экспорта медизделий в Россию
Врач назвал снижающий давление напиток
Посол обвинил США в попытке внести в повестку АТЭС тему Украины
Бывший вице-президент США отказался поддерживать Трампа на выборах
В Запорожье обвинили ВСУ в попытке вызвать голод на территории
Украинские военнопленные рассказали об отказниках в ВСУ
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.