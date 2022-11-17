В России задумали ввести единую школьную форму

Глава Минпросвещения Кравцов выступил за введение единой школьной формы в России

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести единую школьную форму. Его слова опубликовала пресс-служба на сайте ведомства.

Кравцов обозначил векторы деятельности Минпровсвещения, по которым следует достичь согласия профильными комитетами Госдумы. Кроме введения единой школьной формы он выступил за обеспечение статуса русского языка в качестве государственного и передачу школ на региональный уровень «с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования».

«Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект», — подчеркнул он.