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12:33, 13 марта 2023Силовые структуры

Россиянину предъявили обвинение в убийстве в гриль-баре в Подольске

Жителю Подольска предъявили обвинение в убийстве посетителя гриль-бара складным ножом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Подмосковье 27-летнему жителю Подольска предъявили обвинение в убийстве россиянина, следствие будет ходатайствовать в суде о его аресте. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник начальника Главного управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий

По данным ведомства, 12 марта между двумя посетителями гриль-бара в Подольске возник конфликт, во время которого обвиняемый нанес удар оппоненту складным ножом и скрылся. Потерпевший скончался. Вскоре нападавшего задержали, его опознали свидетели.

«Следователями и криминалистами проведены осмотры, проверка показаний на месте, шесть очных ставок и опознаний. На допросе обвиняемый дал признательные показания», — отметила Врадий.

Также криминалисты изъяли нож и вещи фигуранта, в которых он находился в момент убийства. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в ходе драки был убит 23-летний уроженец Пензенской области. Позже стало известно, что убитый работал в охране ночных заведений, был уравновешенным человеком и никогда не вел себя некорректно.

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Елизавета Новикова
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