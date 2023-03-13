Россиянину предъявили обвинение в убийстве в гриль-баре в Подольске
В Подмосковье 27-летнему жителю Подольска предъявили обвинение в убийстве россиянина, следствие будет ходатайствовать в суде о его аресте. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник начальника Главного управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий
По данным ведомства, 12 марта между двумя посетителями гриль-бара в Подольске возник конфликт, во время которого обвиняемый нанес удар оппоненту складным ножом и скрылся. Потерпевший скончался. Вскоре нападавшего задержали, его опознали свидетели.
«Следователями и криминалистами проведены осмотры, проверка показаний на месте, шесть очных ставок и опознаний. На допросе обвиняемый дал признательные показания», — отметила Врадий.
Также криминалисты изъяли нож и вещи фигуранта, в которых он находился в момент убийства. Назначен ряд экспертиз.
Ранее сообщалось, что в ходе драки был убит 23-летний уроженец Пензенской области. Позже стало известно, что убитый работал в охране ночных заведений, был уравновешенным человеком и никогда не вел себя некорректно.