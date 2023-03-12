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16:28, 12 марта 2023Силовые структуры

Стали известны подробности об убитом в драке в кафе Подольска

Друг убитого в кафе в Подольске рассказал, что он был уравновешенным человеком

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Убитый в драке в кафе в подмосковном Подольске 23-летний Евгений Шмельков был уравновешенным человеком и никогда не вел себя некорректно. Об этом в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» сообщил один из его друзей. Он поделился подробностями о личности погибшего мужчины.

«Знал его как светлого и справедливого человека, никогда за ним не замечал, чтобы он вел себя некорректным образом. Было бы очень справедливо разобраться в ситуации, чтобы виновные понесли за это ответственность и наказание», — рассказал он.

По словам знакомого, Евгений Шмельков работал в охране ночных заведений.

Что известно об убийстве

Следственный комитет (СК) Подмосковья сообщил в Telegram-канале о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время с ним работает следователь.

Убийство произошло в кафе «Шервуд» в Подольске 12 марта. Мужчина скончался из-за ножевого ранения, которое получил в результате конфликта с другим посетителем. Ведомство также опровергло информацию, что к случившемуся причастен сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артем, хоккеист «Сочи».

«В настоящее время в следственный отдел доставлены все участники инцидента. Проводятся допросы. Устанавливается лицо, нанесшее смертельное ранение. С места изъят нож, смывы и другие предметы. На месте продолжают работать следователи и криминалисты», — говорится в заявлении СК.

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В разговоре с «Лентой.ру» представитель ведомства Ольга Врадий отметила, что Артем Иванюженков не был задержан и не входит в число подозреваемых.

О том, что к убийству имеет отношение сын парламентария сообщил Telegram-канал «112». Сам молодой человек позже записал видео из Сочи, где рассказал, что находится на сборах. Он призвал не верить ранее опубликованной информации о нем.

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Варвара Кошечкина
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