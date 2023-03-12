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15:38, 12 марта 2023Силовые структуры

Заподозренный в убийстве в Подольске сын депутата Госдумы записал видео из Сочи

Хоккеист Иванюженков опроверг причастность к убийству 23-летнего россиянина в Подольске

Кадр: Telegram-канал Baza

Сын депутата Госдумы и хоккеист Артем Иванюженков опроверг причастность к убийству 23-летнего россиянина, произошедшему в кафе в Подольске. Видео с его обращением опубликовала Baza.

По словам спортсмена, он уже три дня находится на сборах в Сочи и в конфликте не участвовал. «Друзья, добрый день! Меня зовут Артем Иванюженков. По сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане», — заявил хоккеист и призвал не верить этим данным.

«Всем хорошего дня и привет из Сочи», — заключил Иванюженков.

Ранее о непричастности спортсмена к убийству сообщил Следственный комитет. По данным следствия, информация о задержании Артема Иванюженкова по делу об убийстве не соответствует действительности. Молодой человек не участвовал в конфликте, стоившем жизни погибшему, сообщили следователи.

Конфликт в кафе в Подольске произошел утром 12 марта. Сообщалось, что в ходе драки был убит 23-летний уроженец Пензенской области. Кроме того, заявлялось, что главным подозреваемым является Иванюженков, однако эти сведения не подтвердились.

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Варвара Кошечкина
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