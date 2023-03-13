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11:01, 13 марта 2023Мир

Папа Римский призвал пересмотреть тысячелетние правила безбрачия

Папа Римский Франциск назвал безбрачие для священников временной мерой

Фото: Domenico Stinellis / AP

Папа Римский Франциск назвал безбрачие для священников временной мерой и задумался о пересмотре тысячелетних правил. Об этом сообщает Daily Mail.

Понтифик отметил, что правило, введенное в 11 веке, являлось лишь «временным предписанием», и нет «никакого противоречия» в том, что священник может жениться. «Оно не вечное, как рукоположение в священники, которое навсегда, нравится вам это или нет. С другой стороны, безбрачие — это дисциплина», — заявил Франциск.

Отмечается, что безбрачие было введено в качестве требования Римско-католической церковью только в 11 веке по финансовым причинам, поскольку духовенство без детей с большей вероятностью оставляло богатство церкви.

Когда Папу спросили, пересмотрит ли Ватикан эту практику, он ответил, что да, и привел в пример Православную церковь. «На самом деле все в восточной церкви (Православной, — прим. «Ленты.ру») женятся. Или те, кто хочет. Перед рукоположением стоит выбор: жениться или хранить целомудрие», — рассказал понтифик.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что гомосексуализм является грехом, но не преступлением. Понтифик призвал всех католических епископов «проявлять милосердие» к представителям ЛГБТК-сообщества. По его словам, отсутствие милосердия к ближнему не менее греховно, чем сам гомосексуализм. Франциск призвал католиков уважать достоинство каждого человека.

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Анжелика Бережная
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