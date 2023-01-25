Папа Римский начал отрицать преступность гомосексуализма

Папа Римский Франциск начал отрицать преступность гомосексуализма

Гомосексуализм является грехом, но не преступлением, заявил глава Ватикана Папа Римский Франциск в интервью Associated Press.

Понтифик призвал всех католических епископов «проявлять милосердие» к представителям ЛГБТК-сообщества. По его словам, отсутствие милосердия к ближнему не менее греховно, чем сам гомосексуализм. Франциск призвал католиков уважать достоинство каждого человека.

«Быть гомосексуалистом — это не преступление», — подчеркнул глава Католической церкви, назвав несправедливыми законы, криминализирующие отличную от традиционной сексуальную ориентацию. «Бог любит всех своих детей такими, какие они есть», — сказал Папа Римский.

Ранее в России завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТК на российских блогеров Дашу Корейку и Хилми Форкс.

До этого российский адвокат и депутат Андрей Баев обнаружил в магазине бренда Benetton, расположенном в Ростове-на-Дону, одежду с символикой ЛГБТ. По его мнению, необходимо ограничить продажу изделий с подобным принтом на территории России.